Napoli, rapinato un portavalori

11:29

- Una rapina è stata compiuta a un portavalori ad Ercolano (Napoli). Sull'episodio sono in corso indagini della polizia. Secondo una prima ricostruzione, almeno quattro persone col volto coperto da sciarpe e berretti, armi in pugno, hanno bloccato un portavalori che stava entrando nell'ufficio postale in via Panoramica, intimandogli di consegnare il denaro; poco più di 20mila euro. I quattro sarebbero poi fuggiti via a bordo di scooter.