Arrestato Caivano, la mamma di Fortuna: "Deve marcire in carcere"

"Sono contenta perché ho avuto giustizia: quei due devono marcire in carcere perché hanno ammazzato mia figlia". Domenica Guardato, mamma della piccola Fortuna, uccisa a 6 anni al Parco verde di Caivano (Napoli), commenta così l'arresto del compagno della sua vicina di casa. E se la prende anche con la donna: "Voglio guardarvi in faccia per capire perché lo avete fatto". La coppia era già in carcere per violenza su un'altra bimba.