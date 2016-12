Appalti, perquisizioni nelle sedi Cpl

11:09 - I carabinieri del Noe stanno eseguendo perquisizioni in provincia di Modena e a Roma presso la sede della Cpl Concordia e negli uffici di dirigenti nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti alla Coop. Nel mirino consulenze, forniture e subappalti che per i pm erano il sistema per corrompere politici e amministratori. Acquisiti centinaia di contratti che potrebbero essere stati in parte utilizzati per ottenere appalti in varie regioni.

I carabinieri del Noe hanno perquisito gli uffici della Cpl Concordia a Roma e a Concordia sulla Secchia (Modena) nonché del presidente Mario Guarnieri, che non è indagato, e del responsabile commerciale, Andrea Ambrogi, indagato nell'ambito dell'indagine della Procura di Napoli.