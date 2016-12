Appalti illeciti milionari nel Casertano: 20 arrestati, tra loro anche il presidente della Provincia

Venti persone, tra amministratori locali, funzionari pubblici e noti imprenditori, sono state arrestate da guardia di finanza e carabinieri nel quadro di un'indagine che ha portato alla luce un sistema criminale finalizzato all'assegnazione illecita di appalti milionari in diversi Comuni del Casertano. Tra le persone finite in manette anche il presidente della Provincia, Angelo Di Costanzo, per fatti che riguardano quando era sindaco di Alvignano.