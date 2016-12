Appalti,deputato Sarro:non so nulla

"Ho appreso dalla stampa di essere destinatario di una misura cautelare ma nulla mi è stato notificato". Lo ha detto il deputato di Forza Italia Carlo Sarro, per il quale la Dda di Napoli avrebbe chiesto alla Camera l'autorizzazione all'arresto per turbata libertà degli incanti in relazione a un appalto. "Non mi sono mai occupato di gare - ha aggiunto -. Mi sono dimesso dagli incarichi e mi dedicherò a riaffermare la verità".