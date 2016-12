Anziana morta in casa nel Napoletano: era legata e imbavagliata

Il corpo senza vita di una donna di 90 anni è stato trovato in un'abitazione di Villaricca ( Napoli ) che si trova in corso Europa 77. La vittima era legata ed imbavagliata. Sul posto si trovano i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania (Napoli). A trovare il cadavere della donna sono stati i familiari. La pista più accreditata è la rapina finita in tragedia.

La vittima si chiamava Teresa Castellone, a trovare il corpo della donna, in camera da letto, è stato il marito della figlia che aveva telefonato più volte alla suocera che però non rispondeva. A questo punto si è recato nell'abitazione dove ha inutilmente bussato alla porta. Si è quindi spostato sul retro, ha forzato una finestra, che si trova a circa due metri di altezza, ed è entrato in casa.



La suocera era a terra, nella camera da letto: i polsi e le gambe legate con nastro adesivo. Per impedirle di strillare le hanno stretto uno straccio sulla bocca, sempre usando il nastro adesivo.



La casa non è stata messa a soqquadro. Una delle ipotesi che viene formulata è che i ladri (o il ladro), entrati probabilmente da una finestra sul retro, si siano spaventati quando la donna ha perso conoscenza e siano scappati. L'anziana è stata vista l'ultima volta intorno alle 9:30 dai vicini.