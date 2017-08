Annuncia suicidio per amore su Facebook: insulti alla compagna

"Sto facendo questo video e sono molto ansioso - dice l'uomo nei due filmati, che durano in totale più di 30 minuti, - ho paura, succederanno cose terribili dopo questo video e non potrò fare niente. Purtroppo lei mi ha distrutto e mi ha rovinato la vita". In Rete i video d'accusa hanno raccolto tanti commenti e condivisioni.

Centinaia i commenti raccolti sui social network e, tra questi, anche offese pesanti ed accuse alla donna che, come ha spiegato l'uomo prima di suicidarsi, sarebbe stata la causa del gesto.



Nei due video che il geometra ha postato prima di darsi fuoco l'uomo si esprime con un'apparente calma e rivolgendosi alla donna le chiede spiegazioni per comportamenti a lui non graditi. Alla fine l'uomo, rivolto ad amici e parenti, dice che dal posto in cui andrà li proteggerà sempre, mentre suona quasi come una maledizione l'ultimo pensiero per la sua compagna.