Angela Celentano, Messico: ricompensa per rintracciare Celeste Ruiz

Una ricompensa di 80mila euro è stata fissata dal governo messicano in favore di chi sarà in grado di fornire notizie utili a rintracciare Celeste Ruiz, la ragazza che a partire dal maggio 2010 contattò via web i genitori di Angela Celentano, la bambina misteriosamente scomparsa sul Monte Faito il 10 agosto del 1996, sostenendo di essere loro figlia prima di sparire nel momento in cui l'Interpol provò a mettersi sulle sue tracce.