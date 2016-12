Amputarono gamba per frattura ma era un tumore: chiesto processo per due medici

Da quel 30 novembre 2014 non ha mai smesso di chiedere giustizia perché la morte di suo figlio "si poteva evitare". Quasi due anni dopo sarà un giudice a decidere sul rinvio a giudizio di due medici di una clinica romana che operarono al ginocchio il 20enne casertano Domenico Natale , pensando a una frattura, mentre si trattava di un tumore osseo. Un errore che costò al giovane un lungo calvario e l'amputazione della gamba. Alla sua morte è iniziata la battaglia di papà Pino, ora giunta all'udienza preliminare con la richiesta di processo da parte del pm per omicidio colposo .

A formulare l’ipotesi è il pubblico ministero Mario Ardigò, che ha chiesto il rinvio a giudizio dei due medici della clinica romana, accusandoli di lesioni e omicidio colposo per la morte del giovane campano, arrivato da loro nell'estate del 2013 per alcuni accertamenti. I due sanitari ritenevano che si trattasse di un infortunio di gioco, nonostante il paziente negasse l'accaduto; successivamente l'operazione e il tumore che esplose portando all'amputazione della gamba, prima, e alla morte, poi.



"Se non avessero sbagliato, mio figlio sarebbe ancora vivo", continua intanto a ripetere il padre Pino Natale, in attesa che il giudice per l'udienza preliminare ritenga valida la ricostruzione della procura e disponga il dibattimento.