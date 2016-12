Amalfi, recuperato corpo in mare

Il cadavere di un ragazzo, di un'età apparente attorno ai 20 anni, è stato individuato in mare, ad una profondità di circa quattro metri, nello specchio d'acqua antistante Amalfi (Salerno). La Capitaneria di porto ha recuperare il corpo del giovane di cui non si conoscono ancora le generalità. Il cadavere è stato notato nel corso delle operazioni di preparazione di una gara di nuoto, in programma ad Amalfi.