Algerino tenta di dare fuoco alla compagna nel Casertano: arrestato

A San Felice a Cancello (Caserta), un uomo ha tentato di bruciare viva la propria compagna dopo una lite per futili motivi. I carabinieri hanno fatto irruzione in casa dopo una segnalazione e arrestato due algerini, Fakir Ali Cherif, compagno della donna, e Bach Sais Rachid, entrambi di 47 anni. I due stavano guardando la donna che stava ardendo viva stesa sul letto. Ora è ricoverata in ospedale in pericolo di vita.