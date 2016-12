Algerino arrestato, sarà estradato

Djamal Eddine Ouali, l'algerino arrestato sabato nel Salernitano e sospettato di essere implicato in una rete di falsari di documenti utilizzata anche da terroristi legati alle stragi di Parigi e Bruxelles, "sarà estradato" dall'Italia in Belgio. Lo ha spiegato il questore di Salerno Alfredo Anzalone, sottolineando che l'uomo non sono in corso ricerche di eventuali complici.