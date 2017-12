Agguato nel Napoletano: morti madre 55enne e il figlio pregiudicato

Una donna di 55 anni, Immacolata De Rosa, e il figlio, Carmine Palumbo, un pregiudicato 34enne, sono morti in seguito a un agguato consumatosi nel Napoletano, a Casalnuovo. I due erano assieme in auto quando i sicari hanno fatto fuoco, prima di scappare. Quando sono giunti i carabinieri il 34enne era ancora in vita ed è stato soccorso e trasportato al Cardarelli dove ha subito un intervento chirurgico. Ma è morto poco dopo.