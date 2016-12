Agguato a Napoli, ucciso un 29enne

Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito in un agguato in vico lungo San Matteo, nella zona dei Quartieri Spagnoli, a Napoli. La vittima sarebbe Mario Mazzanti, di 29 anni, già noto alle forze dell'ordine. Il ferito è Giovanni De Crezio, di 30 anni, anch'egli con precedenti. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale Vecchio Pellegrini dove però per Mazzanti non c'è stato nulla da fare.