Agguato a Napoli, pregiudicato ucciso in auto a colpi di arma da fuoco

L'uomo è stato subito portato all'ospedale Cardarelli dove è deceduto poco dopo. Di Napoli era il padre di Vincenzo, di 25 anni, ucciso lo scorso 9 dicembre, sempre a Napoli. Anche il giovane era noto alle forze dell'ordine per diversi precedenti, soprattutto per spaccio di droga. Fu trovato, riverso a terra e ormai in fin di vita, da una pattuglia della polizia. In quel caso, i primi elementi raccolti dalla Polizia fecero pensare a un agguato portato a termine da sicari.



L'omicidio allunga la lista dei delitti compiuti negli ultimi mesi nel capoluogo campano. Le ultime vittime sono state quelle della sparatoria dello scorso 22 aprile, quando i sicari fecero fuoco con bimbi in strada: in un circolo ricreativo, in via Fontanelle, furono uccise due persone - Giuseppe Vastarella, di 42 anni, esponente dello storico clan camorristico, e il cognato Salvatore Vigna, di 41 - e altre tre rimasero ferite.