Agguato a Napoli, pregiudicato ucciso a colpi di arma da fuoco

Un pregiudicato di 38 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Il 38enne, che aveva precedenti per reati contro il patrimonio, è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco che lo hanno colpito alle gambe, al braccio e al torace. I carabinieri hanno ritrovato per terra i bossoli. A sparare sarebbero stati in due in sella a un motociclo.