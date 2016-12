Agguato a Napoli, donna ferita ha fatto da scudo al figlio

Napoli, fa scudo a figlio ma killer le strappano nipote e sparano 1 di 8 Ansa Ansa Napoli, fa scudo a figlio ma killer le strappano nipote e sparano 2 di 8 Ansa Ansa Napoli, fa scudo a figlio ma killer le strappano nipote e sparano 3 di 8 Ansa Ansa Napoli, fa scudo a figlio ma killer le strappano nipote e sparano 4 di 8 Ansa Ansa Napoli, fa scudo a figlio ma killer le strappano nipote e sparano 5 di 8 Ansa Ansa Napoli, fa scudo a figlio ma killer le strappano nipote e sparano 6 di 8 Ansa Ansa Napoli, fa scudo a figlio ma killer le strappano nipote e sparano 7 di 8 Ansa Ansa Napoli, fa scudo a figlio ma killer le strappano nipote e sparano 8 di 8 Ansa Ansa Napoli, fa scudo a figlio ma killer le strappano nipote e sparano leggi dopo slideshow ingrandisci

Non è la trama di un film ma la terrificante dinamica di un agguato avvenuto nel Rione Don Guanella di Napoli. Il tutto è successo davanti l'ingresso di via Don Guanella, dove abita Giuseppe Telese obiettivo del commando che, secondo i primi accertamenti della polizia, era composto da almeno due persone.



La madre, che stava tornando a casa con le buste della spesa in mano e il nipotino in braccio, ha trovato davanti a sé i killer: è stata raggiunta da due colpi di pistola, al basso addome e all'inguine. Il suo coraggioso gesto ha salvato la vita al figlio. Anche se ci sono stati attimi di terrore per la sorte del nipotino. La donna è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e ora si trova nell'ospedale Cardarelli. Non è in pericolo di vita Giuseppe Telese, ferito di striscio a una caviglia.