Aggredisce e rapisce ex: preso

Convinto che l'ex moglie lo tradisse, un 36enne di San Salvatore Telesino, nel Beneventano, si è intrufolato nella vecchia abitazione e quando la donna è rincasata l'ha aggredita con una bottigliata al capo. Nonostante la donna, madre di tre bimbi, sanguinasse per le ferite al capo, l'uomo l'ha trascinata per i capelli in auto portandola nei pressi della casa del presunto amante. Qui si è poi arreso alla polizia consentendo le cure alla vittima.