Agente ferito,striscione al S.Paolo

Prima dell'inizio di Napoli-Juventus, i calciatori azzurri hanno esposto in campo uno struscione con la scritta "Forza Nicola", esprimendo la loro vicinanza all'agente in borghese ferito gravemente giovedì sera in una sparatoria nel quartiere di Fuorigrotta. Applausi dei tifosi. Il poliziotto probabilmente, nella sparatoria, è stato scambiato, da parte degli aggressori, per un uomo di clan rivale.