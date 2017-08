3 agosto 2017 20:39 Afa record, a Grazzanise in Campania percepiti 54 gradi: "Italia tra i Paesi più caldi del mondo" Nuovi record anche in Veneto. In Liguria un bagnante di 77 anni è morto per un malore dovuto probabilmente alla troppa afa

Nuovo record del caldo sull'Italia. A Grazzanise, in Campania, la temperatura percepita ha raggiunto i 54 gradi, a fronte dei 34 reali, per effetto dell'umidità. Roventi anche Ferrara (50 gradi avvertiti, ma 40 gli effettivi), Marina di Ginosa in Puglia (49 a fronte dei 36 reali) e Guidonia in Lazio (48 rispetto a 40). Diverse le località in cui il termometro "virtuale" ha raggiunto i 47 gradi: Forlì, Rimini,Latina e Capo Carbonara (Sardegna).

Siamo tra i Paesi più caldi al mondo - E con l'afa, arriva anche l'allarme ozono: in Lombardia ci sono stati diversi sforamenti oltre la soglia di pericolo. "Escludendo i Paesi del Deserto del Sahara e del Deserto Arabico, il Pakistan e l'Iran - affermano i meteorologi - in questi giorni l'Italia, insieme agli stati della West Coast degli USA (California, Nevada e Oregon), è il Paese più caldo al mondo, con temperature diffusamente intorno ai 40C e con picchi massimi di 42-43C.



Di notte le temperature non scendono sotto i 25 gradi, e anche in mare si raggiungono i 28-30 gradi, 2-3 gradi sopra la media. Tutta colpa dell'anticiclone Lucifero, che porta sull'Italia aria rovente dal Sahara. Il caldo da record resisterà fino all'inizio della prossima settimana.

Veneto, percepiti 45 gradi - Temperature record anche in Veneto dove si sono toccati i 37 gradi e dove, per via dell’umidita’, la temperatura percepita è stata di 45 gradi. Caldo anche in Trentino Alto Adige: nei prossimi giorni sono previste temperature superiori ai 35 gradi, con un picco che potrebbe arrivare, nella zona di Rovereto, a 38 gradi.



Sardegna, altro giorno rovente - Ancora una giornata da record per il caldo in Sardegna, dove anche oggi, come nei giorni scorsi, il termometro e' andato alle stelle. Secondo i dati forniti dalle stazioni meteo dell'Arpas (Dipartimento Specialistico Regionale) il record di oggi lo detiene Ottana (Nuoro) con una temperatura massima di 43,1 gradi; al secondo posto Olmedo con 42,3 gradi, quindi Sorso e Usini con 42 gradi.



Liguria, muore un bagnante di 77 anni - Tragedia nel primo pomeriggio nel mare di Multedo(Genova). Un bagnante di 77 anni, Franco Barbieri, è stato trovato morto a 10 metri dal bagnasciuga della spiaggia libera. L'uomo potrebbe essere morto per un malore causato dal caldo. A scorgerlo è stata una donna che lo aveva già visto fare due bagni e tornare a riva. La donna, una infermiera, si è insospettita quando ha notato il corpo dell'uomo galleggiare a testa in giù. L'ha raggiunto e portato a riva, dove ha provato a rianimarlo. Sul posto sono arrivati medico e operatori del 118 che hanno effettuato altre prolungate manovre di rianimazione, l'uomo non si è mai ripreso.