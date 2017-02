Accoglienza migranti, sindaco di Vitulano rimuove blocco stradale

E' stato rimosso il blocco stradale sulla via che conduce all'agriturismo che ospita i migranti nel Comune di Vitulano (Benevento). E' stata infatti raggiunta un'intesa con la prefettura sul numero di rifugiati. Il prefetto di Benevento, Paola Galeone, ha quindi disposto la chiusura della struttura. I migranti sono stati destinati ad un altro centro di accoglienza in un altro Comune del quale non è stato reso noto il nome.