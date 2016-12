Abusi e violenze in un convento ad Avellino, la procura indaga

Sono accuse pesantissime e a lanciarle è una ex suora del convento dei frati francescani dell'Immacolata di Frigento, in provincia di Avellino. Per dodici anni la donna ha vissuto nella comunità dove sarebbero avvenute le presunte violenze e abusi. La procura di Avellino ha aperto un'inchiesta. Le testimonianze, qualcuno parla anche di prostituzione, sono state raccolte in un dossier. Dal convento negano tutto: "Solo calunnie".