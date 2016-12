3 aprile 2015 A Torre Annunziata l'ufficio del Giudice di Pace chiuso per "esaurimento e altro" Sta diventando virale la foto scattata da alcuni avvocati che si sono trovati davanti all'insolito cartello Tweet google 0 Invia ad un amico

10:49 - "Chiuso - personale a riposo per esaurimento nervoso e altro". Questo il cartello che si sono trovati davanti alcuni avvocati recatisi dal Giudice di Pace di Torre Annunziata (Napoli) il primo aprile. In un primo momento in molti hanno pensato a un "pesce", ma l'ufficio, alla faccia dello scherzo, è rimasto chiuso tutto il giorno.

"L'ufficio in effetti era chiuso - ha raccontato l'avvocatessa Giovanna De Simone a il quotidiano "Il Mattino" - dunque è stato impossibile effettuare ogni adempimento previsto. Così noi avvocati perdiamo giornate intere di lavoro".