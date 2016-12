A Napoli la guerra tra malviventi che terrorizza gli abitanti: il video

15:41 - Dodici persone sono state arrestate dai carabinieri nel rione Conocal di Napoli. I destinatari dei provvedimenti sono persone ritenute appartenenti al clan "D'Amico", gruppo attivo e storicamente egemone nel rione "Conocal" di Napoli, in conflitto con il gruppo camorristico "De Micco" per il controllo delle attività criminali in quell'area. I malviventi si fronteggiavano a colpi d'arma da fuoco terrorizzando l'intero quartiere.

Napoli, in strada sparatoria tra clan di Carmine Martino

Nei video, registrati dalle telecamere nascoste dai carabinieri nel rione Conocal del quartiere Ponticelli di Napoli, si vedono, tra l'altro, due scooter con a bordo quattro persone, che, passando lungo una strada, sparano colpi di pistola contro un gruppo rivale. Sul marciapiede ci sono alcuni giovani, tra cui un bambino, che fuggono, terrorizzati, verso l'altro lato della strada mentre un altro sicario, sbucato da una stradina laterale, inizia a sparare.



In altre sequenze, si notano il passaggio di armi tra le vedette che si danno il cambio in strada, e i raid, con i gruppi di fuoco in sella a tre scooter che sparano contro i palazzi dove abitano soggetti del clan avversario. La gente del quartiere - donne, ragazzi e bambini - impaurita, corre da una parte all'altra della strada.