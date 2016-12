A Castel Baronia la giunta comunale è senza donne: imposto l'ingresso della capogruppo di minoranza

Patrizia Reale

Nel comune di Castel Baronia (Avellino) non c'è la giunta. O meglio, il sindaco ha deciso di non convocarla più. Dopo aver incassato il 'no' delle donne della sua maggioranza per occupare un posto di assessore, il difensore civico della Campania ha deciso che nella squadra del sindaco deve entrare il capogruppo dell'opposizione, l'unica donna in Consiglio comunale disponibile a ottenere il tal posto.