21:58 - Allerta a Napoli dove i vigili del fuoco hanno disposto l'evacuazione di tre palazzi in via Domenico Di Gravina, nel quartiere Materdei, per l'apertura di tre voragini. La situazione più grave riguarda l'edificio vicino alla voragine più ampia sul quale sono visibili ampie crepe. Le famiglie sgomberate trascorreranno la notte fuori casa. E' stato anche predisposto un servizio antisciacallaggio.