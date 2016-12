08:29 - Per quasi 10 anni avrebbero concesso prestiti ad imprenditori in difficoltà economiche, pretendendo tassi d'interesse tra il 28% e il 200% all'anno e, in in alcuni casi, avrebbero sottoposto a estorsione le vittime per recuperare il denaro. Per questo diciannove persone, accusate a vario titolo di usura ed estorsione, reati aggravati dal metodo mafioso, sono state arrestate dai carabinieri di Napoli.