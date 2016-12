Un fulmine colpisce un ragazzino francese sul Vesuvio, è in coma

08:52 - Un turista francese di 14 anni è in coma per essere stato colpito da un fulmine mentre era in gita con i familiari a quota mille sul Vesuvio. Il ragazzo, sordomuto, non avrebbe compreso l'invito a chiudere gli ombrelli rivolto ai partecipanti all'escursione nel momento in cui si è scatenata la tempesta.

Rafael si trovava con la madre e la sorellina più piccola. Il suo ombrello aperto avrebbe attratto il fulmine che lo ha fatto stramazzare al suolo privo di coscienza. Trasportato con il 118 all'ospedale di Torre del Greco, è stato poi trasferito al San Leonardo di Castellammare di Stabia, ricoverato nel reparto di Rianimazione.



Il primo referto medico parla di lesioni da folgorazione naturale. "Il ragazzo è in coma e la prognosi è riservata - spiega Angelo De Nicola, direttore del reparto di rianimazione dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dov'è ricoverato il ragazzo - Rafael è stato colpito da un fulmine all'altezza della cintura e al piede destro. L'attività cardiaca è ripresa subito, ma non riesce a respirare autonomamente. E' intubato e aiutato da un ventilatore artificiale. Il ragazzo è di buona salute e per questo siamo cautamente ottimisti che possa superare lo shock". In ospedale si sono recati i carabinieri.



Bomba d'acqua, persone soccorse sui tetti - A Tufino, una delle zone del Nolano colpita nel pomeriggio da una bomba d'acqua, i vigili del fuoco hanno soccorso le persone fuggite sui tetti degli edifici e ai piani alti delle abitazioni. Sul territorio sono presenti nove squadre dei pompieri con una sessantina di uomini per i soccorsi con mezzi aerei ed anfibi.



L'assessore regionale Edoardo Cosenza parla di "stato di massima allerta", ma la situazione meteo nella zona dovrebbe migliorare nel corso della serata.