17:05 - "Basta con la violenza perché così Ciro lo uccidete due volte". Lo ha detto Simona, la fidanzata del giovane tifoso ucciso da un proiettile prima della finale di Coppa Italia Napoli-Fiorentina all'Olimpico. Dal palco allestito a Scampia per il funerale, la ragazza di Ciro Esposito ha sottolineato: "Non è stato Dio a fare questo, è successo a causa di coloro che non hanno Dio nel cuore".