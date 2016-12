27 giugno 2014 Ultrà, a Scampia i funerali di Ciro Esposito Massima allerta: agenti con la videocamera Lutto cittadino a Napoli. Folla alla camera ardente, rimasta aperta tutta notte. Alle esequie partecipa anche Genny 'a carogna, che la sera della finale di Coppa Italia era a capo della curva all'Olimpico Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:04 - Centinaia di persone hanno reso omaggio a Scampia alla salma di Ciro Esposito, il giovane ucciso da un proiettile prima della finale di Coppa Italia Napoli-Fiorentina all'Olimpico. Alle 16.30 saranno celebrati i funerali del tifoso. L'autopsia ha confermato che Esposito è stato colpito alla schiena da uno sparo ad altezza d'uomo. Dai genitori appelli contro ogni forma di violenza.

A Napoli, dove è stato proclamato il lutto cittadino, è massima allerta sul fronte sicurezza. Gli agenti in servizio potranno anche attivare le telecamere montate sulle divise. Il nuovo dispositivo in dotazione alla polizia, chiamato "Sky Pen", è ancora in fase sperimentale e potrebbe debuttare proprio durante il funerale, se dovessero scattare momenti di tensione.



Camera ardente aperta tutta la notte - La camera ardente allestita all'Auditorium di Scampia è rimasta aperta tutta la notte. A vegliare la bara sono rimasti il padre Giuseppe, la madre Antonella e la fidanzata Simona. Oggi Napoli, dove è stato proclamato il lutto cittadino, gli darà l'ultimo saluto. Molti i cuscini e le corone di fiori, tra cui quelli inviati da altre tifoserie. La bara è ricoperta da sciarpe del Napoli Calcio e ai piedi del feretro sono stati sistemati i fiori portati dalla gente in visita alla camera ardente.



Tra le corone di fiori c'è anche quella del Club Napoli Milano Partenopea, gruppo di tifosi che furono assaliti a Tor di Quinto prima della finale di Coppa Italia e che Ciro avrebbe cercato di difendere. A salutare il giovane tifoso, anche una squadra di Calcio giovanile di Marianella, quartiere della periferia Nord di Napoli.



Genny 'a carogna in piazza per i funerali - Genny De Tommaso, noto come "Genny 'a carogna" che la sera della finale di Coppa Italia era a capo della Curva all'Olimpico, parteciperà ai funerali. Secondo diverse testimonianze, fu lui tra i primi a soccorrere il giovane ultrà dopo l'aggressione.



Ultrà in arrivo da tutta Italia - Sono già a Napoli, le delegazioni delle tifoserie di Genoa, Catania e Siena. Mentre nel primo pomeriggio, sono attese quelle di Lazio, Fiorentina e Borussia Dortmund. I funerali si svolgeranno, con rito evangelico, in piazza Grandi Eventi a Scampia dove è stato predisposto un gazebo che accoglierà il feretro e dove è stato sistemato uno strisne su cui campeggia la scritta "Sempre con noi".