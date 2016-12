4 luglio 2014 Uccide la nonna per 50 euro, arrestato

Antonietta Di Luciano, 89 anni, era stata trovata senza vita mercoledì mattina nella sua casa di Lusciano, in provincia di Caserta. E' stata bastonata fino alla morte dal nipote, di origine romena, adottato dal figlio della vittima

14:08 - Ha ucciso la nonna a bastonate per 50 euro e, mentre era agonizzante, le ha sfilato gli anelli. E' stato lo stesso nipote, il 24enne Costanzo Baci, detto Giovanni, a confessare ai carabinieri l'omicidio di Antonietta Di Luciano. L'anziana, di 89 anni, era stata trovata senza vita mercoledì mattina nella sua casa di Lusciano, in provincia di Caserta. La donna era nel suo letto con il cranio fracassato.

A dare l'allarme era stato il figlio della donna. Inizialmente si pensava a una rapina finita male, ma alcuni dettagli avevano fatto insospettire gli investigatori. Il portoncino d'ingresso dell'appartamento, infatti, non era stato forzato. Quindi la vittima conosceva il suo assassino.



"Ho ucciso mia nonna perché mi servivano i soldi", ha detto il killer ai carabinieri di Aversa. Il giovane l'ha bastonata e le ha perfino sfilato gli anelli dalle dita mentre stava morendo.



Baci, di origine romene, è stato adottato da Francesco Costanzo, figlio dell'anziana. L'assassino, prima di confessare il delitto, ha accusato proprio il papà, con il quale i rapporti non sono buoni da tempo.



Secondo gli investigatori, il giovane è entrato in casa, è andato nella camera da letto della nonna e, a quel punto, l'ha colpita più volte in testa. Poi ha preso 50 euro, riconsegnate dopo la confessione, lasciandone altre 170 in un cassetto, insieme a numerosi monili d'oro, in modo da inscenare una rapina andata male.