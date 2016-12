Traffico di droga, 15 arresti

14:28 - Quindici persone sono state arrestate dagli uomini del Gico di Napoli, in un'operazione che ha permesso di smantellare un'organizzazione internazionale dedita al traffico della droga. Secondo gli investigatori, il gruppo criminale avrebbe portato in Italia circa 1.500 chili di cocaina da Spagna e Olanda. La droga, che alimentava lo spaccio a Napoli e Torre Annunziata, veniva nascosta in alcuni tir utilizzati per il trasporto di fiori e frutta.