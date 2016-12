Terra dei Fuochi, il ministro all'Ambiente: "Stuprato il territorio, Paese è responsabile"

17:12 - Per il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, la Terra dei Fuochi è una delle priorità che il suo dicastero dovrà affrontare. "Qui si è stuprato il territorio - ha detto visitando Napoli - e di questo stupro è responsabile tutto il Paese e quindi tutto il Paese si deve fare carico di questo problema. Ci sono responsabilità che vanno del Nord al Sud e nessuno se ne può tirare fuori, per questo è un problema nazionale".

"Verrò in Campania - ha aggiunto il titolare del ministero - molto spesso perché questa terra merita di essere restituita ai cittadini campani, ma anche a tutta l'Italia". Ai cronisti che gli chiedevano se nelle responsabilità includesse anche le industrie del nord che hanno sversato rifiuti in Campania, Galletti ha risposto: "Ci sono responsabilità che vanno dal nord al sud e nessuno se ne può tirare fuori, per questo è un problema nazionale".