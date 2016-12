Sversamento nel porto di Napoli

00:21 - Sversamento di olio di palma nel porto di Napoli. Secondo quanto accertato dalla Capitaneria, il prodotto è stato accidentalmente sversato in mare dalla motonave cisterna greca, 'Glafkos', ormeggiata nella darsena Vittorio Emanuele. La causa sarebbe stata individuata in un problema tecnico verificatosi durante le operazioni sbarco e travaso del prodotto. Attivate le procedure per la raccolta. Non si registrano danni all'ecosistema marino.