Scossa di terremoto avvertita tra Calabria, Basilicata e Campania

07:11 - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata alle 6:26 nel distretto sismico della Costa Calabrese Occidentale. Il sisma ha avuto ipocentro a 8,5 chilometri di profondità ed epicentro in mare. Il terremoto è stato avvertito in Campania, Calabria e Basilicata.

Sisma di magnitudo 2.2 in provincia de L'Aquila - Un terremoto di magnitudo 2.2 è stato registrato alle 4:43 in provincia de L'Aquila. Il sisma ha avuto ipocentro a 15,5 km di profondità ed epicentro nei pressi dei comuni di Barete, Campotosto, Capitignano e Pizzoli. Non sono stati segnalati danni a cose o persone.