5 gennaio 2014 Scontro tra auto, 4 morti a Napoli Le vittime sono due giovani di 21 e 23 anni, e due polacchi, madre e figlio. L'incidente è avvenuto, per cause ancora da chiarire, sulla strada statale 268 a Boscoreale Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:44 - Quattro persone sono morte in uno scontro frontale tra due auto avvenuto sulla strada statale 268 a Boscoreale nel Napoletano. Nell'impatto ferita gravemente anche una ragazza. Le vittime sono due giovani di 21 e 23 anni, e di due polacchi, madre e figlio. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente.

Le vittime sono Giovanni Tortora, di 21 anni, e Mario Boccia, di 23, entrambi di San Giuseppe Vesuviano, e i polacchi Jan Kowalski Krzysztof, di 25 anni, e la madre Dorate Kowalska, di 45 anni, residenti a Boscoreale. La ragazza gravemente ferita si chiama Maria Rosaria Nachiero, di 23 anni, di Terzigno.



L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 23; l'autovettura Ford Fiesta guidata da Giovanni Tortora con a bordo Mario Boccia e Maria Rosaria Nachiero, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con l'autovettura Hyundai I10 guidata da Jan Kowalski Krzysztof, con a bordo la madre Dorate Kowalska. In seguito all'impatto sono deceduti i due giovani e i due polacchi mentre la ragazza è stata soccorsa e portata dal personale del '118' nell'ospedale di Nocera Inferiore (Salerno). E' ricoverata nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. I veicoli sono stati sequestrati. I corpi, estratti dai vigili del fuoco, sono stati portati nell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia in attesa dell'autopsia.