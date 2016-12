Sciame sismico nel Cilento, tre scosse in poche ore

01:13 - Tre scosse di terremoto nel Salernitano nel giro di poche ore. L'epicentro è lo stesso del primo sisma tra i comuni di Albanella, Altavilla Silentina, Capaccio, Cicerale, Giungano, Roccadaspide e Trentinara. Le magnitudo registrate sono state pari a 3.7 e 2.2 ma in nessun caso si sono avute notizie di danni a cose o persone. Ma la popolazione è in apprensione e numerose sono state le chiamate ai vigili del fuoco.

Le tre scosse sono state avvertite dagli strumenti dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia italiana alle 20.35, 23.44 e 00.25: solo nel secondo caso la profondità del sisma era inferiore ai 2 chilometri. In nessun caso si sono registrati danni ma sui social network si diffonde la paura. C'è anche chi, in maniera poco lungimirante, invia presunti articoli in cui si annunciano terremoti devastanti per il Sud Italia.



Un altro sisma sulla costa campana - Alle 00.27 un altro terremoto è stato segnalato sulla costa campana, nei pressi dei comuni di Agropoli e Capaccio. La magnitudo è stata di 2.2 e la scossa è stata avvertita anche a Napoli.