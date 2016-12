Salerno, un intero condominio rubava corrente al palo della luce comunale

11:38 - Avevano allacciato abusivamente i propri appartamenti alla rete pubblica dell'energia elettrica. Dieci persone sono state arrestate dai carabinieri ad Olevano sul Tusciano (Salerno). Si tratta degli occupanti di un'intera palazzina di località Valle. I dieci finiti ai domiciliari saranno giudicati dal Tribunale di Salerno con rito direttissimo.

La palazzina di proprietà del comune era stata realizzata per le famiglie che ancora vivevano nei prefabbricati installati dopo il sisma del 1980 ed era occupata abusivamente da due anni dagli attuali inquilini.



A Firenze corrente rubata in parrocchia - A Fucecchio (Firenze), l'elettricità invece veniva rubata alla parrocchia Collegiata di San Giovanni Battista, in piazza Vittorio Veneto. Protagonisti tre uomini di 21, 22 e 47 anni, marocchini, denunciati per furto aggravato dai carabinieri. In base a quanto accertato i tre, residenti in un'abitazione confinante con la chiesa, avevano creato un allaccio abusivo con il contatore Enel della parrocchia.