Salerno, madre e figlioletta morte in schianto. Lei fuggiva dal compagno

19:04 - Una donna in fuga dal compagno si è schiantata in auto con i figli contro il veicolo di un commerciante ed è morta sul colpo. Oltre alla madre, Romina Schettino, 29 anni, nell'impatto è deceduta anche la figlioletta Roberta di 21 mesi. Mentre l'altro figlio, un maschio di 6 anni, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Santobono di Napoli. E' successo ad Altavilla Silentina, nel Salernitano.

Romina Schettino non aveva mai conseguito la patente automobilistica e al momento dell'impatto fatale con un'Audi 6, viaggiava a bordo di un'auto priva di assicurazione. Secondo le indagini dei carabinieri della Compagnia di Eboli la vettura sulla quale si trovavano la donna e i suoi due bambini, una Renault Clio, era una delle auto in riparazione presso l'officina del compagno, un meccanico del posto.



Non è stata, invece, confermata dai carabinieri la circostanza secondo la quale subito prima dell'incidente mortale Romina avesse avuto un violento litigio con il compagno, al punto da spingerla a lasciare la casa insieme ai figli. Al momento del terribile impatto con l'Audi, la Clio con a bordo Romina Schettino stava percorrendo la SP 413.



L'incidente, sul quale sono in corso le indagini per chiarire eventuali responsabilità, non ha lasciato scampo. Romina Schettino è morta sul colpo, mentre la piccola Roberta, di appena 21 mesi, è deceduta dopo alcune ore presso l'ospedale "Ruggi d'Aragona" di Salerno. Per l'altro figlio della donna, un bambino di sei anni, è stata invece necessaria l'asportazione della milza.