Salerno, investe e uccide un uomo e fugge. Poi si pente e va dai carabinieri

12:42 - Un immigrato del Marocco di 40 anni è stato travolto e ucciso da un'auto mentre, in sella alla sua bicicletta, stava percorrendo la statale 18 nel territorio di Capaccio-Paestum (Salerno). L'uomo è stato investito all'alba e trascinato per alcuni metri da una Fiat Punto, condotta da un 20enne, di Bellizzi, che non si è fermato a prestare soccorso. Il giovane si è però recato successivamente dai carabinieri di Battipaglia denunciando l'accaduto.

Il conducente dell'auto è stato sottoposto agli esami alcolemici e tossicologici dai militari e sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Agropoli.