Salerno, blitz contro associazione dedita al traffico di droga: 40 arresti

10:51 - I carabinieri hanno effettuato quaranta arresti (14 in carcere e 26 ai domiciliari) nell'agro sarnese nocerino (Salerno), a Napoli, Bologna e Crotone, per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Le persone arrestate sono accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti e di traffico e spaccio di hashish, cocaina e di marijuana del tipo "skunk".

Il gruppo operava prevalentemente nel territorio a nord di Salerno e nei comuni dell'hinterland vesuviano. Nel corso delle indagini, condotte dai carabinieri del Comando provinciale diretti dal colonnello Riccardo Piermarini, è stato sequestrato un significativo quantitativo di stupefacenti, per lo più hashish.



Un'operazione imponente alla quale hanno partecipato circa 250 carabinieri, coadiuvati da unità cinofile e da un elicottero dell'Arma.