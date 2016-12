1 febbraio 2014 Rogo in capannone, strage di cuccioli

21:46 - Sono almeno 17 i cuccioli di cane morti in un incendio che si è sviluppato in un capannone di una società import-export. La ditta ospitava 199 animali di razza pregiata ad Aversa, nel Casertano. Le fiamme si sono sviluppate dal furgone di proprietà della stessa società. Altri cuccioli sono in gravi condizioni. Per gli investigatori potrebbe trattarsi di un rogo di origine dolosa.

I cani sono morti soprattutto per le esalazioni dei fumi. Diversi i cagnolini rimasti intossicati, alcuni dei quali rischiano di morire. Al momento non è stata ancora individuata una struttura che li possa ospitare. Dagli accertamenti effettuati non sono emerse irregolarità a carico dell'azienda "World PetCenter".



Sul posto, oltre ad una scala appoggiata al tetto dei box e che avrebbe consentito l'accesso alla struttura, mai notata dai proprietari, sono state trovate anche alcune polpette, su cui verranno effettuate analisi per stabilire la presenza di veleno; il cibo era destinato probabilmente ai cani da guardia della struttura.



Per gli investigatori, dunque, c'era qualcuno estraneo all'attività nella tarda serata di venerdì nel perimetro esterno dell'azienda ed è probabile che l'obiettivo fosse quello di distruggere solo il furgone; poi però le fiamme e il fumo si sono propagati per il vento coinvolgendo anche il capannone che ospitava altri box e le gabbie dei cuccioli di cane.

Un ritardo dei soccorsi anche di pochi minuti avrebbe causato la morte di tutti e 199 i cuccioli alloggiati nel capannone.