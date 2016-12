21:58 - Un 20enne è stato condotto nella caserma dei carabinieri di Ercolano (Napoli) per essere interrogato: è sospettato della morte di Gaetano Lavini, il 18enne deceduto dopo essere stato accoltellato durante una rissa avvenuta sabato in pieno giorno nella cittadina partenopea. Nei suoi confronti, allo stato, non è stato preso alcun provvedimento di fermo.