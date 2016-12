Resiste a scippo, ferita turista

05:54 - Brutta avventura per turista giapponese di 30 anni, rimasta ferita e poi ricoverata in ospedale dopo aver battuto il capo sull'asfalto per aver resistito ad un tentativo di scippo. E' accaduto al Corso Umberto, a Napoli. La donna si trovava con il marito quando alle spalle è spuntata una persona a bordo di uno scooter con il volto coperto da un casco. Ha tentato di scippare la borsa, la donna ha resistito ed è finita a terra.