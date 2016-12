Ragazzo ucciso, autopsia rinviata

13:20 - L'autopsia sul corpo di Davide Bifolco, il 17enne ucciso da un carabiniere venerdì a Napoli, è stata rinviata, probabilmente a martedì. La decisione è stata presa per consentire il conferimento degli incarichi e per procedere ad altri accertamenti come la Tac e il prelievo delle impronte digitali. In Procura, intanto, è in corso un vertice tra i magistrati che coordinano le indagini, i carabinieri del comando provinciale e quelli del Ris.