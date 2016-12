Questura:maglie Speziale?Stop match

14:21 - Se allo stadio San Paolo venissero esposte magliette, striscioni o qualsiasi altro elemento dai contenuti "offensivi o intolleranti che incitano alla violenza", la partita Napoli-Cagliari non comincerà o sarà sospesa. Lo annuncia la questura di Napoli. Per i responsabili del gesto verrà applicato il Daspo. Per individuare i responsabili le forze dell'ordine utilizzeranno il sistema di videosorveglianza dell'impianto sportivo di Fuorigrotta.