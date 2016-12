19:09 - Il crollo di una parte di muro in una domus di Pompei scoperto oggi "non è avvenuto questa notte". Lo ha detto il soprintendente Massimo Osanna, che sottolinea come "le prime analisi archeologiche dimostrano che non si tratta di un evento recente". "Adesso - ha aggiunto - saranno le autorità competenti e gli esperti a valutare il caso".