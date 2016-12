06:04 - Papa Francesco sarà nel pomeriggio di sabato a Caserta. La visita è preceduta da molte attese, soprattutto per le parole che potrà pronunciare sulla tragedia dei rifiuti tossici interrati dalla camorra e delle morti nella cosiddetta "terra dei fuochi". E' la sua sesta visita in Italia, ancora una volta in una martoriata realtà del Sud. Incontrerà il clero alla Reggia di Caserta, poi celebrerà una messa nel piazzale antistante.