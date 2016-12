11:25 - Papa Francesco, dopo essere atterrato a Caserta si è recato a bordo di una Ford Focus in via Giotto, dove si trova l'abitazione del leader della locale comunità evangelica pentecostale, Giovanni Traettino. Qui il Pontefice si è trattenuto per un incontro privato. Successivamente il Papa è giunto nella chiesa evangelica della Riconciliazione dove ad attenderlo ci sono 350 fedeli della comunità.