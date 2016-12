Omicidio Orsi, confermati ergastoli

00:29 - La prima sezione della Corte di Cassazione ha condannato definitivamente all'ergastolo i killer del clan dei Casalesi, Giuseppe Setola e Alessandro Cirillo, per l'omicidio dell'imprenditore Michele Orsi, avvenuto a Casal di Principe (Caserta) il primo giugno 2008. Per gli altri sicari, Giovanni Letizia, Massimo Alfiero e Mario Di Puorto, la condanna a 30 anni di carcere è già diventata definitiva per mancata impugnazione della sentenza d'appello.